Halsey ve Robbie Williams'ın bilet fiyatları belli oldu

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DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu belirten dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ve dünyaca ünlü bir diğer şarkıcı Robbie Williams, Türkiye'ye geliyor.

İki yıldızı da Türkiye'de dinlemenin bedeli belli oldu.

İŞTE FİYATLAR

Amerikalı yıldız Halsey'in 21 Ağustos'ta Yenikapı Festival Park'ta vereceği konserin bilet fiyatları 1900 ila 8 bin lira arasında değişiyor.

İngiliz yıldız Robbie Williams'ın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 7 Ekim'de vereceği konserin fiyatları ise 5 bin ila 12 bin 100 lira arasında.