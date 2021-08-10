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    Halsey'den Türkçe cevap: Tombalak bebe

    Geçtiğimiz ay Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebeği olan ünlü şarkıcı Halsey, bebeğinin odasındaki fotoğrafa yorum yapan Aydın'a "Tombalak bebe" yazarak cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 03:03
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 03:26
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    Halsey'den Türkçe cevap: Tombalak bebe

    Amerikalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Halsey, sosyal medyada sevgilisine verdiği cevap ile gündem oldu.

    Ünlü şarkıcı, Türk sevgilisinden olan bebeğinin odasındaki duvarda "Ender" yazılı olan fotoğrafı paylaştı.

    Halsey den Türkçe cevap: Tombalak bebe #1

    "TOMBALAK BEBE"

    Ünlü şarkıcının İngilizce olarak, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazarak paylaştığı fotoğrafa, sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumu geldi. Buna Halsey de "Tombalak bebe" yazarak yanıt verdi.

    Halsey den Türkçe cevap: Tombalak bebe #2

    TAKİPÇİLERİ BU YORUMU BEĞENDİ

    Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan Halsey'in bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi. Ünlü şarkıcının Türk takipçileri Alev Aydın ile Halsey'e ne kadar tatlı olduklarını belirten yorumlar yazdı.

    Halsey den Türkçe cevap: Tombalak bebe #3

    "MÜTEŞEKKİRİM"

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Halsey ile senarist Alev Aydın, bebeklerinin doğum haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Halsey, yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En 'ender' ve haz dolu doğum için. Aşktan güç aldı" ifadelerini kullandı.

    Halsey den Türkçe cevap: Tombalak bebe #4

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