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    Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı

    Altın Koza’da ‘Onur Ödülü’ alan Haluk Bilginer, konuşmasıyla geceye damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 15:26
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    Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı

    Adana’da bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert’in sunumuyla Onur Ödülleri verildi. Onur ödüllerini Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer aldı..

    Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği “Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer’i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak” sözlerine ithafen konuşmasında “Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü;

    "BENCE İNSANLAR ÖĞLENE KADAR ÇALIŞMALI"

    “Bana kalırsa insanlar sadece öğlene kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına gidip, resim ve felsefe yapmalı. İnsan 70 sene bir ev almak için çalışır mı kardeşim?“

    Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı #1Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı #2

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