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    Haluk Bilginer: Ülke gibiyim

    Usta oyuncu Haluk Bilginer, kendini Türkiye'ye benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 12:50
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    Haluk Bilginer: Ülke gibiyim

    Geçtiğimiz haftalarda başlayan Baba dizisiyle ekranlara geri dönen usta oyuncu Haluk Bilginer, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    Arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşan Bilginer'in keyifsiz hali dikkat çekti.

    "ÜLKE GİBİYİM"

    Bilginer, “Nasılsınız?” diye soran muhabirlere “Ülke gibiyim.” yanıtını verdi.

    Tolga Sarıtaş ve Ayda Aksel'le aynı dizide yer alan Bilginer, yeni projesiyle ilgili de konuştu: Usta isim, “İnsanların ilgisinden memnunuz.” demekle yetindi.

    Haluk Bilginer: Ülke gibiyim #1

    Haluk Bilginer: Ülke gibiyim #2


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