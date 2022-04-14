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    Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, 'The Turkish Detective' dizisinde başrol oynayacak

    Dijital platform Paramount+, 'The Turkish Detective' isimli projesini duyurdu. İstanbul'da geçecek dizinin çekimleri bu ay başlıyor. Başrolleri ise Haluk Bilginer ve Yasemin Allen paylaşacak.
    • 14.04.2022 - 22:31
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 22:49
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    Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, 'The Turkish Detective' dizisinde başrol oynayacak

    Dünyaca ünlü  yapım şirketi Paramount'ın dijital platformunda yayınlanacak olan 'The Turkish Detective' adlı dizide başrolleri Haluk Bilginer ve Yasemin Allen paylaşmaya hazırlanıyor.

    Barbara Nadel’ın 'The Cetin Ikmen Crime Novels' isimli kitap serisinden uyarlanacak olan dizi, 8 bölüm olarak Paramount+'da seyirciyle buluşacak.

    Çekimler İstanbul'da yapılacak

    Ünlü haber sitesi Deadline'da yayınlanan proje, Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında hayata geçirilecek. Çekimlerin ise bu ay İstanbul'da başlanacağı söyleniyor.

    Ben Schiffer'ın senaryosunu üstleneceği The Turkish Detective dizisinin yönetmen koltuğunda, Ejderha Dövmeli Kız filminin İsveç versiyonunu yöneten Niels Arden Oplev oturacak.

    Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, The Turkish Detective dizisinde başrol oynayacak #1

    Haluk Bilginer ve Yasemin Allen başrollerde

    Dizide Haluk Bilginer, Dedektif Çetin İkmen karakterini, Yasemin Allen ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu karakterini canlandıracak.

    Paramount+ içerik yöneticilerinden Nicole Clemens ''The Turkish Detective, dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinide geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi'' ifadelerini kullandı.

    Dizinin 2023 yılında seyirciyle buluşması bekleniyor.

    Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, The Turkish Detective dizisinde başrol oynayacak #2


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