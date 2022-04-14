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Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, 'The Turkish Detective' dizisinde başrol oynayacak

Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, 'The Turkish Detective' dizisinde başrol oynayacak

Dijital platform Paramount+, 'The Turkish Detective' isimli projesini duyurdu. İstanbul'da geçecek dizinin çekimleri bu ay başlıyor. Başrolleri ise Haluk Bilginer ve Yasemin Allen paylaşacak.