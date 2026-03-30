Haluk Bilginer'den Angelina Jolie'yi anlattı: Egoları yok

Haluk Bilginer ile dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Maria Callas’ın hayatını konu alan “Maria” filminde beraber rol almıştı.

Filmde Aristotle Onassis karakterine hayat veren Bilginer, uluslararası başarısıyla Angelina Jolie dahil herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Son olarak Bilginer, geçtiğimiz yıllarda aynı film projesinde başrolü birlikte paylaştığı Angelina Jolie hakkında konuştu.

İÇTEN VE SAMİMİ"

‘MonarTalks’ programına konuk olan sanatçı, “İçten ve samimi biri... ‘Ben starım’ havalarında olan biri değil. İnsan gibi insan... Egoları yok. Çok aydın ve politik olarak doğru yerde duran biri” açıklamasını yaptı.

"GÜLDEN ÇOK DİKEN VAR"

Oyunculukla ilgili konuşan Bilginer, “Oyunculuk sadece başka hiçbir şeyde mutlu olamayacak olan insanların yapması gereken bir şey, gülden çok dikenleri var.” dedi.

Filmin yönetmeni Pablo Larraín, Haluk Bilginer'in filme seçilme sürecini ve kendisini nereden tanıdığını da anlatmıştı.

Larraín, Bilginer'in Türk olduğunu bildiğini ve onu Nuri Bilge Ceylan filmi ile tanıdığını söylemişti.