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Ünlü oyunculardan Haluk Bilginer, yeni yaşını kutladı.
70 yaşına giren oyuncu için arkadaşları bir parti düzenleyerek, özel de bir pasta yaptırdı.
Haluk Bilginer'i sürpriz doğum günü partisine; Bülent Şakrak, Efe Tuncer, Ozan Küren ve Kıvanç Kılınç gibi birçok ünlü isim katıldı.
Bilginer'den duygusal sözler
Haluk Bilginer ise yaş günün yaşadığı mutluluğu, "Muhteşem bir şeydi. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle ifade etti.
Pastanın üzerine heykeli konuldu
Doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer'in küçük bir heykelinin yer aldığı da görüldü.
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