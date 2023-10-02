Haluk Bilginer'in yeni partneri Angelina Jolie

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47. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde yaptığı konuşma ve aldığı En İyi Erkek Oyuncu ödülü ile tarihe geçen Haluk Bilginer’in dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile başrol oynayacağı iddia edildi.
Emmy ödüllü
Maria filminde Jolie'ye başrol olarak eşlik edecek olan Emmy ödüllü tecrübeli oyuncu Haluk Bilginer'e adeta tebrik mesajları yağıyor.
Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer'ı da hazırlayan Pablo Larrain, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Aynı zamanda Paramount+'ta yayınlanacak olan The Turkish Detective dizisinde de yer alacak olan Haluk Bilginer, bu polisiye dizisiyle ekranlarda sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.