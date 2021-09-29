Haluk Levent, TV programı yapacak

SMA’lı çocuklar için yardımın yapılacağı programda ayrıca müzik de olacak. Yardımsever şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.

AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, SMA’lı çocuklar için ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

Yardım için bir televizyon programı yapacağını duyuran Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.

“BENCE BAŞARACAĞIZ”

Konuyla ilgili müjdeli haberi Twitter hesabından duyuran şarkıcı, "SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, "Bence başaracağız..." diye de ekledi.

AHBAP'TAN 500 ÖĞRENCİYE 6'ŞAR BİN TL DESTEK

Yardımsever şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan üniversitelilere yardım edeceklerini duyurmuştu.

Şarkıcı, yayınladığı gönderide, "Üniversiteli kardeşlerim... Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise AHBAP Derneği'ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz." demişti.