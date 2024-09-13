Haluk Levent'ten Bilecik'te takdir toplayan hareket Ünlü sanatçı Haluk Levent, Bilecik'in Söğüt ilçesinde verdiği konserde helva satıcısına yaptığı jest ile konuşuldu.

Haber Merkezi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konser veren Haluk Levent, sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken bir helva satıcısının dikkatini çekmesi sonrası konserine ara verdi.

Yaptığı yardımlar ile konuşulan Levent, bu kez sahneden inerek helvalarını satamayan helvacıya destek oldu.

DOĞAÇLAMA ŞARKI BESTELEDİ

Levent, helvalarını satamayan satıcının ürünlerini alarak başının üstüne koydu.

Vatandaşların arasında dolaşarak helvaları satmaya çalışan ünlü sanatçı, o anlarda doğaçlama bir şarkı da besteleyip seslendirdi.

"SABAHTAN BERİ SATMAYA ÇALIŞIYORDU KARDEŞİMİZ"

Tüm kağıt helvaları satın alarak izleyicilere dağıtan Haluk Levent, sahneye yeniden çıkara "Sabahtan beri satmaya çalışıyordu kardeşimiz, ben de satmak istedim. 30 yıllık sahne kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaptım." açıklamasında bulundu.

Takdir toplayan o anlarda Levent, satıcıyı sahneye davet ederek ona sarıldı.