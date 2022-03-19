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    Hamdi Alkan, boşandığı eşine nafaka ödemeyecek

    Hamdi Alkan, boşandığı eşine nafaka ödemeyecek

    Hamdi Alkan 9 yıllık eşi Selen Görgüzel'e New York'taki evini ve spor arabasını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 11:59
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    Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 9 yıllık evliliği son buldu.

    Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen ve 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

    Boşanma davasıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

    NEW YORK'TA EV VE SPOR ARABA

    İkili arasında yapılan protokole göre; Hamdi Alkan, New York'taki evini ve bir lüks otomobilini Selen Görgüzel'e verdi.

    Çift birbirinden maddi ve manevi tazminat talep etmedi. Hamdi Alkan, Selen Görgüzel'e nafaka da ödemeyecek.

    Hamdi Alkan, boşandığı eşine nafaka ödemeyecek #1

    "9 YIL BERABER AĞLAYIP BERABER GÜLDÜK"

    Boşandıktan sonra Instagram'dan bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, şu ifadeleri kullandı:

    "9 yıl beraber ağlayıp beraber güldük…Aynı havayı soluduk çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik...

    Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik...

    Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız…

    Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim Hamdi Alkan, başarı ve mutluluk daima seninle olsun."

    Hamdi Alkan, boşandığı eşine nafaka ödemeyecek #2


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