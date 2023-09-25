Hamdi Alkan EYT'den emekli oldu! Maaşını açıkladı... Son günlerde EYT'den emekli olan isimler arasına oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan da girdi. Alkan, katıldığı televizyon programında 7 bin 600 TL maaş aldığını ifade ederek isyan etti.

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Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde emekli maaşıyla gündeme geldi.

EYT'den emekli olan Yılmaz, ilk maaşını aldığını duyurarak rakam verdi.

Bunun ardından emekli maaşını paylaşan bir isim de oyuncu Hamdi Alkan oldu.

EYT'den emekli olan Emre Altuğ, Ebru Şallı ve Cem Yılmaz gibi isimlere yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan da eklendi.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan da geçtiğimiz aylarda EYT'den emekli olan ünlü isimler arasında yerini aldı.

7 bin 600 TL maaş alıyor

7 bin 600 TL maaş aldığını söyleyen Alkan, 40 yıldır sanata hizmet ettiğini ancak maaşının benzin parasına zor yettiğini ifade ederek isyan etti.

"Öyle uygun gördüler"

Show TV'de yayınlanan Bu Sabah programına açıklama yapan Alkan, EYT ile emekli olduğunu söyleyerek "7 bin 600 TL maaş alıyorum. 40 yıldır sanata hizmet ediyoruz ama öyle. Öyle uygun gördüler, bunlar üzücü şeyler. Artık bir depo yakıtın bilmem kaç liraya dolduğu yerde..." ifadelerini kullandı.

"Çok yakında güzel işlerimiz olacak"

Öte yandan yeni projelerinden bahseden Hamdi Alkan, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak." dedi.