Hamdi Alkan, sahnede öpüşen eşinden rahatsızlık duymadığını söyledi

Sahnede sergilediği tiyatro oyunu sırasında rol arkadaşıyla öpüşen Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan, hiçbir şekilde rahatsızlık duymadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyunu için sahneye çıkan Selen Görgüzel, rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüştü.

Sahne sırasında Kangı, Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin alırken esprili bir dil kullandı. Öpüşme sahnesi, çok sayıda tepki aldı.

Eşinin görgülü ve entelektüel biri olduğuna dikkat çeken Selen Görgüzel'se, Alkan'ın sanatı destekleyen bir bakış açısı olduğunu belirterek gelen tepkileri eleştirdi.

HAMDİ ALKAN, İLK DEFA YORUM YAPTI

Hamdi Alkan eşinin öpüşmesi hakkında ilk defa yorumda bulunarak sessizliğini bozdu.

"RAHATSIZLIK DUYMADIM"

Ortada rahatsız edici veya kıskanılacak bir durum olmadığını söyleyen Alkan, "Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır.

"OYUNUN BİR PARÇASI O"

Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil. O olumsuz saçma safan yorumlardan etkilenmiyorum çünkü bakmıyorum, ben bu tarz şeylere bakmam çünkü oyunun bir parçası o.

"ARAMIZDA NEDEN KRİZ ÇIKSIN"

Bir oyun bu ve ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum. Aramızda neden kriz çıksın. Oyunun gereğini yapmışlar bu kadar." dedi.

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