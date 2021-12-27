Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in sırt dekolteli elbisesiyle yılan dansı yaptığı anlar, Instagram'da gündem oldu.

Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, geçtiğimiz haftalarda tiyatro sahnesinde yaşanan bir olayla gündem olmuştu.

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar uzun süre konuşulmuştu.

YILAN DANSI

Önceki akşam İstanbul'daki bir otelde sahneye çıkan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, bu kez yılan dansı ile adından söz ettirdi. Tercih ettiği bu elbise ile dikkatleri üzerine çeken Selen Görgüzel'in yılan dansı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den yılan dansı ViDEO