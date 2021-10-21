Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in telefonu çalındı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, Nişantaşı'nda telefonunun çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

2014 yılında 54 yaşındaki yönetmen Hamdi Alkan ile hayatını birleştiren 42 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, dün akşam saatlerinde Nişantaşı'nda talihsiz bir olay yaşadı.

TELEFONU ÇALINDI

Görgüzel Alkan, Nişantaşı'nda telefonunu çaldırdı. Selen Görgüzel Alkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HIRSIZ TESPİT EDİLDİ, 2 SAAT SONRA HAYATIM NORMALE DÖNECEK"

Alkan, "20 Ekim 17:15 sularında telefonum Nişantaşı'nda maalesef çalındı. Hırsız tespit edildi en yakın zamanda yakalanacaktır! Bana ulaşmak isteyenler 2 saat sonra hayatım normale dönecek." ifadelerini kullandı.