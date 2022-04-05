Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep amuda kalktı

Hamdi Alkan'ın yurt dışında yaşayan kızı Zeynep Alkan, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

8 yıllık eşi Selen Görgüzel'i boşayan Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep Alkan, son paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

Instagram hesabından yurt dışındaki hayatından kesitler paylaşan Zeynep Alkan, şimdi de amuda kalktığı pozunu paylaştı.

"TERSTEN BİLE KUSURSUZ"

Amuda kalktığı pozunu Instagram hesabından yayınlayan Alkan'a, 'Tersten bile kusursuz', 'Fizik süper', 'Belin kırılacak' gibi yorumlar geldi.

Zeynep Alkan; Hayat Bazen Tatlıdır, Arti, Hedefim Sensin, Kırk Yalan gibi projelerde oyunculuk yaptı.