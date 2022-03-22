Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e verdiği lüks otomobil ortaya çıktı

2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in tek celsede biten evliliğinin yankıları sürüyor.

Dokuz yıl süren evliliklerini tek celsede bitiren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta boşandı.

Boşanma davasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmış ve çok konuşulmuştu.

İkili arasında yapılan protokole göre; Hamdi Alkan, New York'taki evini ve bir lüks otomobilini Selen Görgüzel'e vermişti. Çift birbirinden maddi ve manevi tazminat talep etmemiş; Hamdi Alkan, Selen Görgüzel'e nafaka da ödemeyecekti.

2005 MODEL LÜKS ARABA

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen görgüzel'e bıraktığı lüks otomobil hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Görgüzel'e Hamdi Alkan'dan kalan lüks otomobilin 2005 model Peugeot 206. Otomobilin şu anki değeri 90 bin TL.

Otomobilin ortaya çıkmasından sonra Hamdi Alkan'ın New York'ta bıraktığı ev merak konusu oldu.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Boşandıktan sonra Instagram'dan bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"9 yıl beraber ağlayıp beraber güldük…Aynı havayı soluduk çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik...

Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik...

Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız…

Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim Hamdi Alkan, başarı ve mutluluk daima seninle olsun."