Petrol
113.81
-1.57%
Euro
16.32
-0.12%
Dolar
14.82
-0.02%
Altın
917.58
-0.58%
Borsa
2168
-0.32%
Bitcoin
627.884
2.72%
BTXN Coin
42.20
7.37%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e verdiği lüks otomobil ortaya çıktı

    2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in tek celsede biten evliliğinin yankıları sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e verdiği lüks otomobil ortaya çıktı

    Dokuz yıl süren evliliklerini tek celsede bitiren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta boşandı.

    Boşanma davasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmış ve çok konuşulmuştu.

    İkili arasında yapılan protokole göre; Hamdi Alkan, New York'taki evini ve bir lüks otomobilini Selen Görgüzel'e vermişti. Çift birbirinden maddi ve manevi tazminat talep etmemiş; Hamdi Alkan, Selen Görgüzel'e nafaka da ödemeyecekti.

    2005 MODEL LÜKS ARABA

    Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen görgüzel'e bıraktığı lüks otomobil hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Görgüzel'e Hamdi Alkan'dan kalan lüks otomobilin 2005 model Peugeot 206. Otomobilin şu anki değeri 90 bin TL.

    Otomobilin ortaya çıkmasından sonra Hamdi Alkan'ın New York'ta bıraktığı ev merak konusu oldu.

    Hamdi Alkan ın Selen Görgüzel e verdiği lüks otomobil ortaya çıktı #1

    TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

    Boşandıktan sonra Instagram'dan bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "9 yıl beraber ağlayıp beraber güldük…Aynı havayı soluduk çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik...

    Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik...

    Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız…

    Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim Hamdi Alkan, başarı ve mutluluk daima seninle olsun."

    Hamdi Alkan ın Selen Görgüzel e verdiği lüks otomobil ortaya çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Türk edebiyatında bir milli duruş: Samiha Ayverdi
    Kitap

    Türk edebiyatında bir milli duruş: Samiha Ayverdi

    Survivor'da veda eden isim belli oldu
    Medya

    Survivor'da veda eden isim belli oldu

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    Görüş Bildir