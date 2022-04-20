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    Hamile Adrina Lima'nın kaslı karnı şaşırttı

    40 yaşında hamile kalan Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:37
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    Hamile Adrina Lima'nın kaslı karnı şaşırttı

    7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan 40 yaşındaki dünyaca ünlü manken Adriana Lima, sosyal medya hesbaından 3. kez hamile olduğunu açıklamıştı.

    Geçtiğimiz günlerde de cinsiyet partisi veren Lima, bir erkek bebeği dünyaya geleceğini öğrenmişti.

    Karın şekli olay oldu

    Hamileliğinde çalışmaya devam eden Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı. Ünlü model, büyüyen göbeğini gösteren tasarım siyah bir elbise giydi. Podyuma çıkan Lima'nın karnının şekli ise dikkatlerden kaçmadı.

    Hamile Adrina Lima'nın kaslı karnı şaşırttı VİDEO

    Ameliyat oldu

    Uzun yıllardır spor yapan modelin karın kasları varken hamile kaldığı için göbek şeklinin farklı olduğu ileri sürüldü. Bunun yanı sıra ünlü modelin, karın kası ameliyatı olduğu konuşuluyor.

    Hamile Adrina Lima nın kaslı karnı şaşırttı #1

    Hamile Adrina Lima nın kaslı karnı şaşırttı #2

    Hamile Adrina Lima nın kaslı karnı şaşırttı #3


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