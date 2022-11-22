Petrol
87.98
0.61%
Euro
19.1556
0.43%
Dolar
18.6267
0.03%
Altın
1.045
0.41%
Borsa
4677
2.33%
Bitcoin
299.535
-2.57%
BTXN Coin
5.87
-1.34%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi

    Hamile olduğunu öğrenince 150 bin doları elinin tersiyle iten Aslı Enver, sözleşme ihlali yüzünden 15 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi

    Ekranların en beğenilen oyuncularından Aslı Enver, geçtiğimiz hafta iş insanı Berkin Gökbudak ile gözlerden uzak bir şekilde evlenmişti.

    Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in, bebek beklediği için "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı ortaya çıktı.

    Parayı düşünmedi

    Aslı Enver, hamile olduğunu öğrenince sağlığını riske atmamak için anlaştığı dizi projesinden ayrılırken alacağı ücretleri de elinin tersiyle itti.

    Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi #1

    Bebeğini riske atmak istemedi

    Enver’e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun, haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı da kulislerde konuşuluyor.

    Bölüm başı 150 bin dolar

    Bölüm başına 150 bin dolar alacağı iddia edilen Enver, projeden çekildiği için iddiaya göre 15 bin dolar (280 bin TL) tazminat ödedi.

    Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi #2

    Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi #3

    Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi #4

    Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi #5

    Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi #6


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Tolstoy'a göre belli yaş aralıklarında okunması gereken kitaplar
    Kitap

    Tolstoy'a göre belli yaş aralıklarında okunması gereken kitaplar

    Bulgarlar Edirne'ye akın etti
    Yaşam

    Bulgarlar Edirne'ye akın etti

    Görüş Bildir