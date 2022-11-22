Hamile Aslı Enver, diziden ayrılınca 15 bin dolar ödedi

Hamile olduğunu öğrenince 150 bin doları elinin tersiyle iten Aslı Enver, sözleşme ihlali yüzünden 15 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Ekranların en beğenilen oyuncularından Aslı Enver, geçtiğimiz hafta iş insanı Berkin Gökbudak ile gözlerden uzak bir şekilde evlenmişti.

Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in, bebek beklediği için "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Parayı düşünmedi

Aslı Enver, hamile olduğunu öğrenince sağlığını riske atmamak için anlaştığı dizi projesinden ayrılırken alacağı ücretleri de elinin tersiyle itti.

Bebeğini riske atmak istemedi

Enver’e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun, haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı da kulislerde konuşuluyor.

Bölüm başı 150 bin dolar

Bölüm başına 150 bin dolar alacağı iddia edilen Enver, projeden çekildiği için iddiaya göre 15 bin dolar (280 bin TL) tazminat ödedi.