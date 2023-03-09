Hamile Aslı Enver'e reklam teklifi yağıyor Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir bebek markası ile 5 milyon TL’lik anlaşma imzaladı.

İş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz yıl evlenen Aslı Enver, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Kendini yormuyor

Hamilelik döneminde ekrandan uzak kalan sadece tiyatro sahnesinde yer alan Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Enver, "Sen iyileştin de Oli'ye kafa mı tutuyorsun" notu ile bir paylaşımda bulundu.

Her dönem markalardan yüksek ücretli reklam teklifi alan Aslı Enver’in hamilelikte de işleri yolunda gidiyor.

5 milyon TL

Ünlü oyuncu, daha çocuğunu kucağına almada bir bebek markasıyla da anlaşma imzaladı. Enver, 5 milyon TL'ye reklam filmde rol almayı kabul etti.