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- Hamile Fahriye Evcen'den yeni pozlar
Hamile Fahriye Evcen'den yeni pozlar
Fahriye Evcen hamilelik pozlarıyla kendine hayran bıraktı.
- Haber Merkezi
- 06.09.2022 - 07:12
Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı.
Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
Bebek büyüyor
İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, tatilde verdiği pozları yayınladı. 36 yaşındaki Evcen, hamilelik pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Paylaştığı karelere "Şimdiden özlemek" notunu düşen Evcen'in belirginleşen karnı dikkat çekerken, güzelliğine ise övgü yağdı.
Her şey Çalıkuşu setinde başladı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' (2013-2014) dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladı.
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