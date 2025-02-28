Hamile olduğunu duyurmuştu! Deniz Akkaya bebeğini kaybetti

Haber Merkezi

Eski manken Deniz Akkaya, uzun süredir kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

"BELKİ ERKEK OLUR"

Sosyal medyada aktif olan 47 yaşındaki eski manken, 3 hafta önce yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. X hesabını aktif olarak kullanan Akkaya, anne olabileceğinin sinyalini vererek "Hayat...bir mucize...bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep... Belki bu kez erkek geliyordur" dedi. Akkaya paylaşımında bir bebek bakım kitabı ve bebek görselleri de paylaştı.

KANAMASI OLDU

Bugün X hesabından yeni bir paylaşım yapan Deniz Akkaya, kanama nedeniyle bayıldığını söyledi. Akkaya paylaşımının devamında bebeğini kaybettiğini belirtti.