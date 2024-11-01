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Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'dan geçtiğimiz yıl İngiltere'de evlilik teklifi alan Pınar Deniz, 'evet' dediğini tüm hayranlarına sosyal medyadan ilan etmişti.

Muradına eren ünlü çift, geçtiğimiz ay da Roma'da dünyaevine girmişti.

"NEREDEN NEREYE"

Düğünde hamile olduğu öğrenilen güzel oyuncu, daha sonra erkek bebek beklediklerini açıklamıştı. Pınar Deniz'den yeni bir paylaşım geldi. Büyüyen karnıyla poz veren ünlü isim, eski bir karesini de yayınlayıp iki fotoğraf arasında karşılaştırma yaptı.

Karelerine "Nereden nereye" notunu düşen Pınar Deniz'e hayranları yorum yağdırdı.