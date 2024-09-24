Hamile Pınar Deniz, manken oldu! Podyumda karnını tutarak yürüdü Taze gelin Pınar Deniz, güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi.

Haber Merkezi

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta İtalya'da dünyaevine girmişti. Ünlü çift, nikahtan kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.

2 AYLIK HAMİLE

Nikah kareleriyle gündem olan Pınar Deniz, şimdi de güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi. 2 aylık hamile Pınar Deniz, güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı.

Defilede karnını tutarak yürüyen Deniz'e yorum yağdı.