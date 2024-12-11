Hamile Pınar Deniz'den zıbınlı kare! Takipçileri fotoğrafı çok beğendi

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İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişlerdi.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Deniz, şimdilerde bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir kare yayınladı.

Bebek zıbınıyla poz veren ünlü oyuncuya takipçilerinden ve beğeni ve yorum yağdı.

"AŞERME YOK"

Aşerme ile alakalı soruyu cevaplayan Pınar Deniz, daha önce verdiği bir röportajda "İştahım daha da açıldı. Ama aşerme gibi bir durumum yok." diye konuştu.