Hamile Wilma Elles'ten bikinili poz Geçtiğimiz aylarda Mehmet Şah Çelik ile evlenen Wilma Elles bikinili paylaşımlarıyla hamilelik pozu verdi.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizide canlandırdığı Caroline karakteriyle ünlenen Wilma Elles geçtiğimiz aylarda ikinci kez evlenmişti.

İlk evliliğinden ikiz çocukları bulunan Elles, evlilik sonrası sürpriz haberi takipçileriyle paylaşarak hamile olduğunu duyurmuştu.

"Çok seviniyoruz"

Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları yayınlayan Elles şu ifadeleri kullanmıştı, “Herkese iyi bayramlar. Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor. Güçlü bir aile hayatın bütün zorluklarını aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor. Ailemizi inşallah büyüteceğimiz Milat, Melodi’ye kardeş beklediğimiz için…Bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz. Çok seviniyoruz. Melodi, Milat, Mehmet Şah ve ben çok heyecanlıyız” dedi.

Hamileliğinde de yedinci ayına geldiğini söyleyen Elles, “Biraz daha büyüsün, biraz daha büyüsün derken. Birden bire yedinci aydayım ve hala çok dikkat çekmiyor. Bu mutluluğu uzun zamandan beri sizinle paylaşmak için sabırsızlandım.” diye konuştu.

Wilma Elles şimdi ise doğum öncesi tatile çıktı. Bikinileriyle poz veren Wilma Elles, hamile halini takipçileriyle paylaştı. Elles'in paylaşımı takipçileri tarafından hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.