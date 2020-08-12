Hande Acar boşanırken 2 daire istedi

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Hande Acar'ın Amerika ve İstanbul’da 3 lüks daire, Bodrum’da villa, lüks tekne ve otomobil istediği iddia edilmişti.

2010’da ikinci kez evlendiği inşaatçı Erdinç Acar’dan 3 hafta önce boşanan Hande Acar’ın, yüklü bir tazminat aldığı iddia ediliyordu.

2 DAİRE İSTEDİ

Sosyetede dolaşan dedikoduya göre Hande Acar, Amerika ve İstanbul’da 3 lüks daire, Bodrum’da villa, lüks tekne ve otomobil almıştı.

Hande Acar'ın boşanırken, eşinin ortağı olduğu siteden 2 daire aldığı ortaya çıktı. 3 çocuklarının eğitim ve sağlık masrafını da Erdinç Acar karşılayacak.