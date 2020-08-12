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    Hande Acar boşanırken 2 daire istedi

    Hande Acar'ın Amerika ve İstanbul’da 3 lüks daire, Bodrum’da villa, lüks tekne ve otomobil istediği iddia edilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 09:33
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    Hande Acar boşanırken 2 daire istedi

    2010’da ikinci kez evlendiği inşaatçı Erdinç Acar’dan 3 hafta önce boşanan Hande Acar’ın, yüklü bir tazminat aldığı iddia ediliyordu.

    2 DAİRE İSTEDİ

    Sosyetede dolaşan dedikoduya göre Hande Acar,  Amerika ve İstanbul’da 3 lüks daire, Bodrum’da villa, lüks tekne ve otomobil almıştı.

    Hande Acar'ın boşanırken, eşinin ortağı olduğu siteden 2 daire aldığı ortaya çıktı.  3 çocuklarının eğitim ve sağlık masrafını da Erdinç Acar karşılayacak.

    Hande Acar boşanırken 2 daire istedi #1

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