Hande Ataizi: Çekimlere başladık

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, yeni izisi Camdaki Kız hakkında konuştu.

Uzun zaman sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Ataizi, samimi açıklamalarda bulundu.

"UĞURLU GELSİN"

Çekimlere başladıklarını, gerçek ve bizden hikayelerle seyirci karşısına çıkacaklarını anlatan Ataizi "Ekip çok iyi, önceki gün ilk çekimlerim vardı. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabı 'Camdaki Kız' yani artık herkes biliyor, hikaye ve karakterler çok güzeldi. Bütüne bakınca her şey yerine oturmuş vaziyette. Kanal D bana uğurlu gelir, hep iyi işlerim orada olmuştur. Bu da uğurlu gelsin" diye konuştu.

"FOBİM VAR"

Oyuncu, televizyondaki yapımları yakından takip ettiğini ancak ekranda kendisini izlemeyi sevmediğini anlattı. 'Ekranda kendimi görme fobim var' diyen oyuncu, sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapmasına ise ön yargılı yaklaşmadığını söyledi

"EVLİ GİBİYİZ"

Pandemi nedeniyle evliliklerini ertelemek zorunda kalan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu, birkaç ay önce verdikleri röportajda zaten aile olduklarını söylemiş ve “Biz zaten evli gibiyiz. Dinç, oğlum ve ben, bir aile gibi olduk. Evlilik işin seremoni bölümü olacak" demişti.