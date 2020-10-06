Hande Ataizi: Cenazemde helva olsun yeter

Hande Ataizi'ne “Cenaze törenin nasıl olmalı?” sorusu soruldu.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Oyuncu, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Hande Ataizi, “Okulda popüler miydin?” sorusu üzerine üniversite yıllarında yaşadığı sıkıntılı dönemi anlattı:

"ÇEKİNGEN BİR KIZDIM"

“Üniversitede biraz çekingendim. Eziktim. Yıldız Kenter ders veriyordu. Çok akıllı bir kadındı.

"NORMAL İNSAN OLDUM"

Benim o özgüvensizliğimi, mükemmeliyetçi olup da kıpırdayamama halimi gördü, beni en arkadan parmak kaldırmayan olarak seçti ve çalıştırdı. Onun sayesinde kendime güvenimi kazandım. Ego mego bir yana, ‘normal insan’ kategorisine Yıldız Kenter sayesinde geldim. Benim için önemlidir. Kişisel gelişim konusunda da.”

Yıllar önce Bodrum’da bir gece kulübünün tuvalet camından kaçarken görüntülenen Hande Ataizi, “Seni en çok utandıran sarhoş anın hangisiydi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"UTANACAĞIM BİR ŞEY YOK"

“En fazla eğlenmişimdir. Öyle çok utandıran bir sarhoş anım yok. Utanmaz arlanmaz bir insanım dermişim! Kötü bir anı hatırlamıyorum yani. En son ne zaman içtin desen, bir düşünürüm. Eğlence durumunu çok uzun süredir yaşamıyorum. ‘Leon’dan önce’ ve ‘Leon’dan sonra’ ayrımı oluyor tabii.”

"HELVA OLSUN"

Hande Ataizi, “Cenaze törenin nasıl olmalı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Sessiz sedasız gitmeyi tercih ederim. Ben doğum günü de sevmem. Toplu cenaze törenini benim arkamdan kim düzenleyecekse Allah razı olsun ama ben istemem. Toplu katliam şeylerine karşıyım ben doğum günü de sevmem. Helva falan olsun ama"