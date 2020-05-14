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    Hande Ataizi düğünü iptal etti

    Hande Ataizi, geçen yazdan beri aşk yaşadığı sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bu ay Fransa Marsilya’da nikah masasına oturacaktı, ancak iptal oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2020 - 13:21
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    Hande Ataizi düğünü iptal etti

    46 yaşındaki Hande Ataizi, üçüncü evliliğini, geçen yazdan beri aşk yaşadığı 26 yaşındaki Dinç Aydoğdu ile bu ay Fransa Marsilya’da yapacaktı. Ancak, koronavirüs salgını sebebiyle hayalleri yarım kaldı.

    "SAĞLIK OLSUN"

    Sevgililer, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Hande Ataizi, nikaha dair sorulara; "Akışına bıraktık, acele etmeye gerek yok. Her şeyin başı önce sağlık.” yanıtını vermekle yetindi.

    Birçok ünlünün aksine Instagram hesabından yemek yaparken hiç fotoğraf paylaşmayan Hande Ataizi, “Benim mutfakla pek aram yok çünkü. Geçen pizza yaptım, onu da elime yüzüme bulaştırdım.” demişti.

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