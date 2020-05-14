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Hande Ataizi düğünü iptal etti

Hande Ataizi düğünü iptal etti

Hande Ataizi, geçen yazdan beri aşk yaşadığı sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bu ay Fransa Marsilya’da nikah masasına oturacaktı, ancak iptal oldu.