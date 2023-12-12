Hande Ataizi, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Leon ile paylaşım yaptı Bihter filminde canlandırdığı Firdevs karakteriyle gündeme gelen Hande Ataizi'nin oğlu Leon büyüdü.

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Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran 50 yaşındaki Hande Ataizi, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

50 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran oyuncu Hande Ataizi, 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı.

Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile bugün yeni bir paylaşım yaptı.

Leon'un son haline takipçileri yorum yağdırdı.

'Almayın ben de yemeyeyim'

Oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Doktordan çıktık, önemli bir şey yok. Doktorumuz Leon'un çok fazla abur cubur yememesi gerektiğini söyledi. Leon da haklı olarak 'Almayın ben de yemeyeyim' diyerek tepki gösterdi" diye konuşmuştu. Kendisinin abur cubur yemeyi çok sevdiğini söyleyen Ataizi, "Leon ve ben pizza ile şekeri çok seviyoruz. Artık kesmemiz lazım, Bodrum sezonu geliyor çünkü" demişti.

"En sevdiğim futbolcu da Icardi"

Ataizi'nin oğlu Leon, gazetecilerin "Annen gibi oyuncu olmak ister misin?" sorusuna "Ben futbolcu olmak istiyorum, en sevdiğim futbolcu da Icardi" diye cevap vermişti.