Hande Ataizi: Patavatsızlık ettim

Oyuncu Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu hakkında yaptığı açıklamayla ilgili konuştu.

Oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon Harvey ile Maçka Parkı'nda görüntülendi. Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Ataizi, oğluyla çimlerin üzerinde oynayarak, vakit geçirdi.

"KENAN'I SEVİYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre, 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu hakkında yaptığı açıklama hakkında, "Kenan'ı seviyorum. Hiçbir kişisel çatışmam yok. O programda 'Kıvanç mı, Kenan mı?' sorusu sorulduğunda, ki nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kıvanç'ı beğendiğimi söyledim. Kenan'ın da daha belli karakterlerde oynadığını söyledim ama olay buraya geldi" ifadelerini kullandı.

"FİKRİMİ SÖYLEDİM"

Ataizi, "Kötü bir niyetle söylemedim. İnsanlar karantinada, evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar? Biraz patavatsızlık ettim. Ben de oyuncu olduğum için nacizane fikrimi beyan ettim" dedi.