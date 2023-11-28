Hande Ataizi'nin sırt kasları olay oldu: "Spor benim hayatım" Bihter’in Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi spor salonundan fotoğraf paylaştı.

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Son olarak Aşk-ı Memnu'nun sinema uyarlaması 'Bihter' filmindeki Firdevs Hanım karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Ataizi, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

50 yaşındaki güzel oyuncu, güzelliği ve fit hali ile büyük beğeni topluyor.

İddialı ve cesur seçimleriyle de adından söz ettiren Hande Ataizi, bu defa spor salonundan yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

Ataizi'nin sırt kaslarını gösterdiği paylaşımı çok konuşuldu.

"Spor benim hayatım"

"Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissederim." diyen Hande Ataizi'nin fit haline övgüler yağdı.

Sırrı: Az yemek

Ataizi, daha önce yaptığı bir açıklamasında formunun sırrını vermişti. Özel bir diyet uygulamadığını söyleyen Ataizi, sırrının az yemek olduğunu söylemişti.