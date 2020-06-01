Hande Ataizi: Şu an evlenmek saçma olur

Hande Ataizi: Şu an evlenmek saçma olur

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yu anlattı.

46 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Ataizi, üçüncü evliliğini geçen yazdan beri aşk yaşadığı 26 yaşındaki Dinç Aydoğdu ile mayısta Fransa Marsilya’da yapacaktı. Ama düğün salgına takıldı. Amerikalı Benjamin Harvey’den Leon adında bir oğlu olan oyuncu, hayatını ve yeni aşkını anlattı.

"SÜPER SAÇMA"

Bu sıralar nikah işini rafa kaldırdığını söyleyen Ataizi “Tamamen bilimkurgu filmi içinde gibiyiz. 2020 uğursuz diye düşünmeye başladık. Acaba bu yıl imza atmasak mı? Böylesine çetrefilli bir dönemde buna yeltenmek bile süper saçma geliyor bana.

"ROMANTİK BİR ERKEK"

Dinç romantik bir erkek. Yanımda duramacayacağını hissetseydim, kalbime de haneme de sokmazdım.

"FANIM DEĞİL GALİBA"

“Ben ille de 20 yaş küçük bir adam aramadım. Rast geldi. Kafa yapılarımız, beklentilerimiz aynı. Dinç illa ki filmlerimi izlemiştir ama fanım olduğunu zannetmiyorum ya da hiç çaktırmıyor.

"EVLİLİK TEKLİF ETTİ"

Leon ile Dinç bir gün ‘Markete gidiyoruz’ diye çıktılar. Metroda saksofon çalan genci eve getirdiler. Dinç’in elinde yüzük, oğlumda çiçek. Evlilik teklif etti.” dedi.