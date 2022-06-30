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    Hande Ataizi yolda kaldı

    Hande Ataizi'nin önce tekeri patladı sonra uçağı kaçırdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 11:14
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    Hande Ataizi yolda kaldı

    Sevgilisi Dinç Aydoğan ve oğlu Leon ile Bodrum'a tatile gidecek olan Hande Ataizi'nin peşini aksilikler bırakmadı.

    Önce teker patladı

    Ünlü oyuncunun havalimanına giderken önce lastiği patladı sonra da geç lastik yüzünden geç kaldığı için uçağı kaçırdı.

    Sonra uçağı kaçırdı

    Ataizi, sonra da alanda beklerken uçağı kaçırdı. Havalimanında Dinç Aydoğmuş Leon ile ilgilendi.

    Hande Ataizi yolda kaldı #1

    Hande Ataizi yolda kaldı #2

    Hande Ataizi yolda kaldı #3


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