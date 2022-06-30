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Hande Ataizi yolda kaldı
Hande Ataizi'nin önce tekeri patladı sonra uçağı kaçırdı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2022 - 11:14
Sevgilisi Dinç Aydoğan ve oğlu Leon ile Bodrum'a tatile gidecek olan Hande Ataizi'nin peşini aksilikler bırakmadı.
Önce teker patladı
Ünlü oyuncunun havalimanına giderken önce lastiği patladı sonra da geç lastik yüzünden geç kaldığı için uçağı kaçırdı.
Sonra uçağı kaçırdı
Ataizi, sonra da alanda beklerken uçağı kaçırdı. Havalimanında Dinç Aydoğmuş Leon ile ilgilendi.