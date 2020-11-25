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    Hande Ataizi'den aşk pozu

    Oyuncu Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'nun mutlu beraberliği tam gaz sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 11:14
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    Hande Ataizi'den aşk pozu

    47 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Ataizi ile kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu'nun aşkı doludizgin devam ediyor.

    Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile paylaştığı bu karesine "Pazar yumoşluğu" notu düşerek takipçilerini gülümsetti.

    NİKAH ERTELENDİ

    Sevgilisiyle bu yıl evlenmeyi planlayan Hande Ataizi, koronavirüs salgını sebebiyle nikahını ertelemişti. Ünlü oyuncu, ertelenen nikahı için "Acelemiz yok" demişti.

    Hande Ataizi den aşk pozu #1

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