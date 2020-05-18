Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu yorumu

Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdıracak sözlerde bulunundu.

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Hande Ataizi, geçtiğimiz akşam Yotube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Ataizi, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğunu hiç beğenmediğini söyledi.

"KIVANÇ'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Erkek oyuncular hakkında düşüncelerini söyleyen Ataizi, "Kıvanç Tatlıtuğ’u çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu onunla bir projede yer almak isterim. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler’de mükemmel oynamıştı.

"KENAN YETENEKSİZ"

Kenan İmirzalioğlu'yu ise yetenekli bulmuyorum ve beğenmiyorum. Sokaktan geçen bir adamı al daha doğal ve daha iyi oynar." şeklinde açıklamalarla gündeme oturdu.