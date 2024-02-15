Hande Ataizi'nden şaşırtan itiraf! "Evlilikten korkuyorum" Seneler önce sektöre giriş yapan ve yıllar içerisinde de yankı uyandıran pek çok dizi projesinde görev alan Hande Ataizi, yeni dizisi ve ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Taş Makas Kağıt dizisindeki ‘Savcı Süreyya’ ile ekranlara dönmek için gün sayan Hande Ataizi, rolüyle ilgili açıklamalar yaptı.

Aynı zamanda güzel oyuncu 5 yıldır aşk yaşadığı ilişkisi hakkında da itiraflarda bulundu.

Hande Ataizi'nin açıklamaları:

"Süreyya cesur"

"Uzun zaman sonra ‘Süreyya’ gibi ayakları yere sağlam basan bir kadını oynadığım için mutluyum. ‘Süreyya’ cesur, kendinden emin ve akıllı biri. Tempolu, ters köşeli ve çok heyecanlı bir dizi geliyor."

İlk evliliğini Fethi Pekin, ikincisini oğlu Leon’un babası Benjamin Harvey ile yapan 5 yıldır da Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi şunları söyledi:

"Evlilik beni korkutuyor"

"Evlilik beni korkutuyor. Çünkü geçmişte başarılı olamadım. Boşanmak için el ele adliyeye gidenleri görüyor, ‘Hâlâ dostuz’ diye zırva zırva konuşanları duyuyorum. Mümkünse o bölümde hiç olmayayım."