Hande Ataizi'nin Fethi Pekin ile evliliği sadece 1 gün sürmüştü! Ünlü oyuncu bir itirafta bulundu

Haber Merkezi

o dönemde Ruhsar diziyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Hande Ataizi, 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak sürpriz evlilik sadece 1 gün sürmüştü.

Balayına çıkacaklarına adliyeye giden çiftin ayrılığı herkesi şoke etmişti.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPILDI

Hande Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu ve özel hayatına dair tüm merak edilenleri anlattı. Ataizi, yıllar sonra bir gün süren evliliği hakkında konuştu.

Ahmet Mümtaz Taylan, Ataizi'ye '1 günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrılmışsınız?' diye sordu.

Hande Ataizi daha önce bu evlilikle ilgili yapmadığı itirafı yapıp şunları şöyledi:

HIRS YAPTI