Hande Doğandemir, Cardi B hakkında konuştu

Hande Doğandemir, “Muhteşem Yüzyıl”daki rolü nedeniyle ünlü rap’çi Cardi B’nin kendisine kafayı taktığını söyledi.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Doğandemir’e, “Game of Thrones” dizisinin sosyal medya hesabından kendisine yönelik yapılan paylaşım hatırlatıldı.

“Rol geliyor diye sevindin mi?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, şöyle yanıt verdi: “Ortalığı karıştıracak bir rol girecekse o benimdir dedim.”

Bir dönem “Muhteşem Yüzyıl”da oynayan Doğandemir, dünyaca ünlü rap’çi Cardi B’nin kendisine nasıl kafayı taktığını da anlattı.

"HAYIRDIR"

Cardi B'nin kendisi için Twitter’da linç kampanyası başlattığını söyleyen Hande Doğandemir, ünlü şarkıcının kendisini Twitter’da sıkıştırdığını söyledi: “Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim.”











