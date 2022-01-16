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    Hande Doğandemir ile Onur Tuna’dan aşk ilanı

    Hande Doğandemir'in bir süre önce adı meslektaşı Onur Tuna ile anılmıştı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerine kalp emojisi göndererek, aşklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 16:27
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    Hande Doğandemir ile Onur Tuna’dan aşk ilanı

    Adı son zamanlarda meslektaşı Yağız Can Konyalı ile anılan ve bu iddiaları reddeden Hande Doğandemir, yeni bir aşka yelken açtı.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Doğandemir'in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta yer alan Onur Tuna ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

    SÜRPRİZ HAMLE

    Konuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Hande Doğandemir ve Onur Tuna'dan sürpriz bir hamle geldi.

    Onur Tuna'nın büyük beğeni toplayan paylaşımları FOTO GALERİ

    Hande Doğandemir ile Onur Tuna’dan aşk ilanı #1

    AŞK BELGELENDİ

    Tuna'nın yaptığı paylaşıma Doğandemir, siyah kalp emojisi koydu.

    Sevgilisi de kalp emojisi ile karşılık verdi.

    İkili, böylelikle aşklarını ilan etmiş oldu.

    Hande Doğandemir ile Onur Tuna’dan aşk ilanı #2

    Hande Doğandemir ile Onur Tuna’dan aşk ilanı #3

    “KENDİMLE DE ÇOK MUTLU OLABİLMEYİ ÇÖZMÜŞ BİR KADINIM”

    “Güneşi Beklerken”, “Hayatımın Aşkı” ve “Her Şey Aşktan” gibi birçok projede rol alan Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlatmış, aşkı bulunca heyecanlı ve motivasyonu yüksek bir kadın olduğunu dile getirmişti.

    Doğandemir, “Hayatı biriyle paylaşma isteği güzel bir duygu ama ben hayatta bunu arayan biri değilim. Kendimle de çok mutlu olabilmeyi çözmüş bir kadınım. Hayat böyle de güzel.” ifadelerini kullanmıştı.

    Hande Doğandemir ile Onur Tuna’dan aşk ilanı #4

    Hande Doğandemir ile Onur Tuna’dan aşk ilanı #5

    Hande Doğandemir ile Onur Tuna’dan aşk ilanı #6


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