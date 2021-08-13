Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı aşk yaşıyor

Hande Doğandemir'in, "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, yeni bir birlikteliğe açtı.

ROL ARKADAŞIYDI AŞKI OLDU

Doğandemir'in, "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde yakınlaştığı Yağız Can Konyalı ile iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Birlikteliklerini herkesten gizlediği öğrenilen çift, aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

"ANKARALI OLMAKTAN GELİYOR"

Daha önce bir dergiye röportaj veren Hande Doğandemir, "Başta mesafeli ve soğuk dursam da tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler. Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor.

Kontrollü, planlı ve adaletli olmaya çalışıyorum ama genelde neşeli ve eğlenceliyimdir. Hiçbir zaman hırslı biri olamadım ama inandığım şeyin arkasından sonuna kadar giderim." ifadelerini kullanmıştı.