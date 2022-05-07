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- Hande Doğandemir: Mükemmel görünmek zorunda değilim
Hande Doğandemir: Mükemmel görünmek zorunda değilim
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, "Toplumun kadınlardan beklentileriyle nasıl başa çıkıyorsunuz?" sorusunu cevapladı.
- Haber Merkezi
- 07.05.2022 - 07:41
- Güncelleme : 07.05.2022 - 07:44
Women’s Shine dergisine röportaj veren güzel oyuncu Hande Doğandemir, “Toplumun kadınlardan çok fazla beklentisi var. Bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz?” sorusuna cevap verdi.
"Olmamız istedikleri kişi olmayacağım"
Doğandemir, " Bununla başa çıkabiliyor muyum, bilmiyorum. Ama üzülüyorum, isyan ediyorum. Güzel, fit ya da mükemmel olmak zorunda değilim. Hayır, onların olmamız istedikleri kişi olmayacağız.” dedi.