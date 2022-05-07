Hande Doğandemir: Mükemmel görünmek zorunda değilim

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, "Toplumun kadınlardan beklentileriyle nasıl başa çıkıyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

Women’s Shine dergisine röportaj veren güzel oyuncu Hande Doğandemir, “Toplumun kadınlardan çok fazla beklentisi var. Bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz?” sorusuna cevap verdi.

"Olmamız istedikleri kişi olmayacağım"

Doğandemir, " Bununla başa çıkabiliyor muyum, bilmiyorum. Ama üzülüyorum, isyan ediyorum. Güzel, fit ya da mükemmel olmak zorunda değilim. Hayır, onların olmamız istedikleri kişi olmayacağız.” dedi.