Hande Doğandemir: Soğuk ve mesafeli biri değilim

Başarılı oyuncu Hande Doğandemir, hakkındaki önyargıdan bahsetti.

Hande Doğandemir, bir derginin bu ayki sayısının konuğu oldu. Güzel oyuncu, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

"MANTIK DEVREYE GİRDİ"

Hayatı boyunca hep duygularıyla hareket ettiğini söyleyen Hande Doğandemir “Ama yaş aldıkça mantığım daha çok devreye girdi. Beni tanıyanlar ilk soğuk ve mesafeli bulur. Tanıdıkça öyle olmadığımı görür” dedi.

"BÜYÜK LAFLAR ETMEMEYİ ÖĞRENDİM"

Doğandemir, "Hayatın size öğrettiği en önemli yaşam dersi nedir?" sorusuna ise "Bunlar çok büyük laflarmış gibi geliyor bana. Büyük laflar etmemeyi öğrendim. Hayatta haksızlığa uğradıkça, haksızlığa uğrayanları gördükçe; haksızlık etmemek, yargılamamak ve anlayışlı olup affedici olmak konusunda hassasiyetiniz oluyor. Kendi adıma böyle biri olmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.