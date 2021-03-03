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    Hande Doğandemir ve Asena Tuğal benzerliği

    İki ünlü oyuncu Hande Doğandemir ve Asena Tuğal ikiz kardeş gibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 07:41
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    Hande Doğandemir ve Asena Tuğal benzerliği

    'Hükümsüz' dizisine rol alan Hande Doğandemir ile 'Masumiyet' dizisiyle ekrana dönen Asena Tuğal'ın yeni imajları çok konuşuldu.

    Rol aldıkları dizilerdeki karakterleri için stillerini değiştiren Doğandemir ile Tuğal, kısacık ve kahküllü saçlarıyla birbirlerine benzetildi.

    "İKİZ KARDEŞ GİBİLER"

    Aynı imajlarıyla ekranlarda boy gösteren ikilinin bu görüntüleri için 'İkiz kardeş olsa bu kadar benzer' yorumları yapıldı.

    Hande Doğandemir ve Asena Tuğal benzerliği #1

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