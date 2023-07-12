Hande Doğandemir'den bikinli pozlar Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Yunanistan'da tatil yapıyor.

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Son olarak Annemizi Saklarken dizisinde yaşam verdiği Handan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen bir isim.

Doğandemir, Instagram'dan yayınladığı iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu siyah bikinisiyle pozlar verdi.

Fit hali ile dikkat çeken güzel oyuncunun son gönderisi sosyal medyayı salladı.

'Yunan gün batımı'

Hande Doğandemir'in 'Yunan gün batımı' notu ile paylaştığı gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.