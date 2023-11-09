Hande Doğandemir'den şaşırtan yalnızlık açıklaması: "Aşkın ömrü var" Rol aldığı yapımlarla büyük beğeni toplayan Hande Doğandemir, uzun zamandır yalnız olduğunu söyledi.

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Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile aşk yaşayan Hande Doğandemir, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

Güzel oyuncu, bilinmeyen özelliklerini ve özel hayatını anlattı.. Uzun zamandır yalnız olduğunu söyleyen Doğandemir, "Aşkın ömrü var" dedi.

İşte Hande Doğandemir'in açıklamalarından kesitler...

"Çok çalışırım"

Disiplinsiz veya tembel olduğuma dair bir şey duyarsam buna tahammül edemem. Çünkü hep çok çalışırım.

"Sevgilim yok"

Asla plansız hareket edemem. Bu da bazen anın tadını çıkarmak konusunda beni zorluyor. Artık aşka mantık penceresinden bakıyorum. Sevgilim yok. Uzun zamandır yalnızım. Aşkın da bir ömrü vardır.

"Hayallerim, hedeflerim hiç bitmez"

Kendimle hala bir yarış içindeyim... Hayallerim, hedeflerim hiç bitmez. Bu işin doğasında var. Dışardan belki soğuk gelebilirim insanlara, o da biraz Ankaralı olmakla ilgili sanırım. Ama soğuk değilim.

Günümüzde yolunda gitmeyen, beni zorlayan şeyler çoğaldı hepimizde olduğu gibi. Kendimi çok dinlediğim bir dönemdeyim, istemediğim hiçbir şey için kendimi zorlamıyorum

"Saçımı bile boyatamıyorum"

Ben her zaman doğal yaşlanmaktan yana oldum. Herhangi bir estetiğe ihtiyaç duymadım, bir iki ufak dokunuş yaptırdım ama bana hiç yakışmadı. Çok yapay durdu. Alerjim olduğu için saçımı bile boyatamıyorum!"

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.