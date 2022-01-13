Euro
15.6133
3.02%
Dolar
13.5948
2.81%
Altın
796.5710
2.52%
Borsa
20,828.00
0.90%
Bitcoin
595.693
0.19%
BTXN Coin
33.52
-1.87%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Hande Doğandemir'den yüzük şov

    Onur Tuna ile aşk yaşayan Hande Doğandemir tektaşı parmağına taktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Doğandemir'den yüzük şov

    Oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündem olan Hande Doğandemir, önceki gün yine kafaları karıştırdı.

    TEKTAŞ TAKTI

    Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun Instagram'da yaptığı paylaşımda, parmağındaki gösterişli tektaşı dikkat çekti.

    Doğandemir, "Evlilik teklifi mi aldın?" sorularını ise cevapsız bıraktı.

    Hande Doğandemir den yüzük şov #1


    Görüş Bildir