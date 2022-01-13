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Hande Doğandemir'den yüzük şov
Onur Tuna ile aşk yaşayan Hande Doğandemir tektaşı parmağına taktı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 12:55
- Güncelleme : 13.01.2022 - 13:02
Oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündem olan Hande Doğandemir, önceki gün yine kafaları karıştırdı.
TEKTAŞ TAKTI
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun Instagram'da yaptığı paylaşımda, parmağındaki gösterişli tektaşı dikkat çekti.
Doğandemir, "Evlilik teklifi mi aldın?" sorularını ise cevapsız bıraktı.