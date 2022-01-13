Hande Doğandemir'den yüzük şov

Onur Tuna ile aşk yaşayan Hande Doğandemir tektaşı parmağına taktı.

Oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündem olan Hande Doğandemir, önceki gün yine kafaları karıştırdı.

TEKTAŞ TAKTI

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun Instagram'da yaptığı paylaşımda, parmağındaki gösterişli tektaşı dikkat çekti.

Doğandemir, "Evlilik teklifi mi aldın?" sorularını ise cevapsız bıraktı.