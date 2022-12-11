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    Hande Doğandemir'in ehliyetine el konuldu

    Ekranların sevilen yüzü Hande Doğandemir, ikinci kez alkollü olarak çıktığı trafikte polislerin denetiminden kaçamadı. Daha önce de alkollü araç sürerken yakalanan oyuncunun ehliyetine el konuldu.
    • 11.12.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 10:12
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    Hande Doğandemir'in ehliyetine el konuldu

    Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik polislerine yakalanan oyuncu Hande Doğandemir, yine denetime takıldı.

    Yeniden alkollü bir şekilde trafiğe çıkan Doğandemir İstanbul Ulus'ta polis ekipleri tarafından yakalandı.

    2 yıl süreyle araç kullanımı yasaklandı

    Ünlü oyuncunun ehliyeti bir defa daha polisler tarafından alınırken, sanatçının 2 yıl boyunca araç kullanamayacağı ifade edildi.

    2'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan Hande Doğandemir, Kara Yolları Trafik Kanunlarına göre aynı ihlali 5 yıl içinde tekrar yapmaması gerekiyordu.

    Hande Doğandemir in ehliyetine el konuldu #1

    Hande Doğandemir in ehliyetine el konuldu #2

    Hande Doğandemir in ehliyetine el konuldu #3

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