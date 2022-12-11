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Hande Doğandemir'in ehliyetine el konuldu

Hande Doğandemir'in ehliyetine el konuldu

Ekranların sevilen yüzü Hande Doğandemir, ikinci kez alkollü olarak çıktığı trafikte polislerin denetiminden kaçamadı. Daha önce de alkollü araç sürerken yakalanan oyuncunun ehliyetine el konuldu.