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    Hande Erçel, ablasıyla tatilde

    Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’le tekne kiraladı! Fit hali dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:10
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    Hande Erçel, ablasıyla tatilde

    'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol aldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, hafta sonu için ablası Gamze Erçel’le Bodrum’da görüntülendi.

    KEREM YOK

    Erçel, Orak Adası’na demirledikleri tekneden denize girdi. Sevgilisi Kerem Bürsin'siz tatilde olan Erçel, ablası ve kız arkadaşlarıyla takıldı.

    Düzenli olarak spor yapan oyuncunun, fit görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

    Hande Erçel, ablasıyla tatilde #1

    Hande Erçel, ablasıyla tatilde #2

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