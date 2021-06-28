Hande Erçel, ablasıyla tatilde

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’le tekne kiraladı! Fit hali dikkat çekti.

'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol aldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, hafta sonu için ablası Gamze Erçel’le Bodrum’da görüntülendi.

KEREM YOK

Erçel, Orak Adası’na demirledikleri tekneden denize girdi. Sevgilisi Kerem Bürsin'siz tatilde olan Erçel, ablası ve kız arkadaşlarıyla takıldı.

Düzenli olarak spor yapan oyuncunun, fit görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.